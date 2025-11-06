«Князь Вещий Олег» летит на фронт: что представляет собой новейший оптоволоконный дрон

«Князь Вещий Олег» предназначен именно для работы на дистанциях 30−40 километров, обеспечивая разведку, уточнение целей, целеуказание и контроль результатов применения FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН). Также Чадаев сообщил о реализованной на программно-аппаратном уровне интеграции систем КВО и КВН. «Оператор “Князя Вандала” получает доступ не только к видеопотоку со своего беспилотника, но и к изображению с камеры разведывательного аппарата. Это позволяет ему наблюдать за полем боя одновременно с двух точек обзора — со стороны ударного дрона и с позиции разведчика, находящегося на высоте и осуществляющего целеуказание.