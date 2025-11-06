Стало известно, что Эпштейну предлагали свободу за слив Трампа

По словам Тартальоне, федеральные прокуроры предлагали Эпштейну сделку — обвинить Трампа в причастности к его преступлениям в обмен на освобождение. Он утверждает, что прокурор Морин Коми сказала Эпштейну, что ему не придётся ничего доказывать, пока окружение Трампа не представит опровержения. Эпштейн, по словам сокамерника, отверг предложение, заявив, что Трамп не имел отношения к его делам.