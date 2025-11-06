Стало известно, что Эпштейну предлагали свободу за слив Трампа

Финансист Джеффри Эпштейн, обвинённый в сексуальных преступлениях, мог выйти на свободу, если бы согласился дать показания против тогдашнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на бывшего сокамерника бизнесмена, экс-полицейского Николаса Тартальоне.
По словам Тартальоне, федеральные прокуроры предлагали Эпштейну сделку — обвинить Трампа в причастности к его преступлениям в обмен на освобождение. Он утверждает, что прокурор Морин Коми сказала Эпштейну, что ему не придётся ничего доказывать, пока окружение Трампа не представит опровержения. Эпштейн, по словам сокамерника, отверг предложение, заявив, что Трамп не имел отношения к его делам.
Финансиста арестовали летом 2019 года по обвинению в торговле несовершеннолетними и склонении их к проституции. Через несколько недель его нашли мёртвым в тюрьме Манхэттена.
Эпштейн и Трамп были знакомы с 1980-х годов, часто появлялись вместе на публике, однако бывший президент США не раз отрицал дружбу с ним.
