«Я понимал, что на кону человеческая жизнь»: студент через окно спас женщину, которая находилась взаперти в горящем доме

В городе Черемхово на улице Кузнечной произошел пожар в жилом доме. В момент задымления 55-летняя хозяйка находилась в спальне. Тогда она проснулась от запаха гари. Открыв дверь, женщина увидела, что шкаф и кресло охвачены огнем. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, выйти из задымленного дома было невозможно, а ставни окон были закрыты снаружи.
— В панике сибирячка начала выбивать окна и звать на помощь. По счастливой случайности, мимо проезжал 20-летний Данила Сучков, который оперативно отправился на место происшествия, — уточнили в пресс-службе ведомства.
55-летняя пострадавшая отравилась угарным газом ГУ МЧС по Иркутской области.
Парень через окно вынес женщину на улицу.
— Я понимал, что на кону человеческая жизнь и медлить нельзя, — рассказывает студент.
Позже приехали спасатели, при тушении огня они нашли за печкой котенка. Специалисты вынесли его на воздух и напоили водо. Сейчас животное находится у соседей. А его хозяйка отравилась угарным газом и какое-то время будет под наблюдение врачей.
Известно, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.