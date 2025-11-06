«Я понимал, что на кону человеческая жизнь»: студент через окно спас женщину, которая находилась взаперти в горящем доме

В городе Черемхово на улице Кузнечной произошел пожар в жилом доме. В момент задымления 55-летняя хозяйка находилась в спальне. Тогда она проснулась от запаха гари. Открыв дверь, женщина увидела, что шкаф и кресло охвачены огнем. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, выйти из задымленного дома было невозможно, а ставни окон были закрыты снаружи.