Аэропорт Уфы временно закрыт для приема и вылета самолетов

Утром 6 ноября в аэропорту Уфы введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Согласно официальному заявлению воздушной гавани, суда временно не принимаются и не выпускаются в связи с мерами по обеспечению авиационной безопасности.
Выполнение рейсов планируется возобновить после отмены всех ограничений.
Аналогичные меры, связанные с безопасностью полётов, также введены в оренбургском аэропорту.
Добавим, что ранее госкомитет Башкирии по ЧС объявил в регионе режим беспилотной опасности.
