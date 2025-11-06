Ричмонд
Аэропорт Уфы временно закрыт для приема и вылета самолетов

В уфимском аэропорту введены ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 ноября в аэропорту Уфы введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Согласно официальному заявлению воздушной гавани, суда временно не принимаются и не выпускаются в связи с мерами по обеспечению авиационной безопасности.

Выполнение рейсов планируется возобновить после отмены всех ограничений.

Аналогичные меры, связанные с безопасностью полётов, также введены в оренбургском аэропорту.

Добавим, что ранее госкомитет Башкирии по ЧС объявил в регионе режим беспилотной опасности.

