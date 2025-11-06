Отшельник Наумкин: Пропавшие в тайге Усольцевы могут питаться растительной пищей

Напомним, 28 сентября двое взрослых и один ребенок отправились в небольшой поход в сторону скалы Буратинка. С тех пор о местонахождении семьи ничего неизвестно.
Наумкин, комментируя пропажу семьи, отметил, что охотиться в это время Усольцевы вряд ли смогли, так как необходимо оружие или снаряжение, которых у них не было.
«Я не знаю, есть ли там рыба, но в целом надежда только на растительную пищу», — приводит слова отшельника Aif.ru.
Он отметил, что даже зимой можно «откапывать траву из-под снега и заваривать, питаться березовыми и сосновыми почками».