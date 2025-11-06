Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отшельник Наумкин: Пропавшие в тайге Усольцевы могут питаться растительной пищей

Проживший 20 лет в лесу отшельник Оджан Наумкин заявил, что пропавшая больше месяца назад в Красноярском крае семья Усольцевых могла питаться растительной пищей.

Напомним, 28 сентября двое взрослых и один ребенок отправились в небольшой поход в сторону скалы Буратинка. С тех пор о местонахождении семьи ничего неизвестно.

Наумкин, комментируя пропажу семьи, отметил, что охотиться в это время Усольцевы вряд ли смогли, так как необходимо оружие или снаряжение, которых у них не было.

«Я не знаю, есть ли там рыба, но в целом надежда только на растительную пищу», — приводит слова отшельника Aif.ru.

Он отметил, что даже зимой можно «откапывать траву из-под снега и заваривать, питаться березовыми и сосновыми почками».