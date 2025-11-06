Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шарыпове пьяный мужчина зарезал подростка на глазах у посетителей кафе

В Шарыпове 35-летний мужчина зарезал подростка в кафе на улице Индустриальной.

Источник: РИА "Новости"

В Шарыпове 35-летний мужчина зарезал подростка в кафе на улице Индустриальной. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным правоохранителей, утром 4 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 17-летнего парня ножом в живот из личной неприязни. Ранее они были знакомы, но близко не общались. Подросток скончался от полученных телесных повреждений, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

Фигурант был задержан на месте происшествия очевидцами, орудие преступления у него изъяли стражи порядка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.