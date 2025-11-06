В Шарыпове пьяный мужчина зарезал подростка на глазах у посетителей кафе

В Шарыпове 35-летний мужчина зарезал подростка в кафе на улице Индустриальной. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным правоохранителей, утром 4 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 17-летнего парня ножом в живот из личной неприязни. Ранее они были знакомы, но близко не общались. Подросток скончался от полученных телесных повреждений, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.
Фигурант был задержан на месте происшествия очевидцами, орудие преступления у него изъяли стражи порядка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.