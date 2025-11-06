В Шарыпове пьяный мужчина зарезал подростка на глазах у посетителей кафе

По данным правоохранителей, утром 4 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил 17-летнего парня ножом в живот из личной неприязни. Ранее они были знакомы, но близко не общались. Подросток скончался от полученных телесных повреждений, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.