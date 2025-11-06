Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Улан-Удэ легковой автомобиль столкнулся с автобусом

В дорожной аварии в столице Бурятии пострадали водитель иномарки и два пассажира автобуса.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере три человека пострадали в Улан-Удэ в результате ДТП с участием автобуса, сообщило Главное управление МВД РФ по Бурятии.

Инцидент произошёл примерно в 23:00 по местному времени (18:00 мск). Столкнулись автомобиль Nissan Dualis и маршрутный автобус «ГАЗ».

«В результате ДТП водитель иномарки и два пассажира автобуса с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — отметило в своём Telegram-канале региональное подразделение федерального ведомства.

Напомним, 28 октября в Приморском крае произошла дорожная авария с участием туристического автобуса. Она случилась на участке трассы Уссурийск — Пограничный. В результате происшествия пострадали водитель и семь пассажиров, в том числе один ребёнок. Всего в автобусе находились 25 человек.