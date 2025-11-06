В Улан-Удэ легковой автомобиль столкнулся с автобусом

По меньшей мере три человека пострадали в Улан-Удэ в результате ДТП с участием автобуса, сообщило Главное управление МВД РФ по Бурятии.
Инцидент произошёл примерно в 23:00 по местному времени (18:00 мск). Столкнулись автомобиль Nissan Dualis и маршрутный автобус «ГАЗ».
«В результате ДТП водитель иномарки и два пассажира автобуса с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение», — отметило в своём Telegram-канале региональное подразделение федерального ведомства.
