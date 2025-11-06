В Улан-Удэ легковой автомобиль столкнулся с автобусом

Напомним, 28 октября в Приморском крае произошла дорожная авария с участием туристического автобуса. Она случилась на участке трассы Уссурийск — Пограничный. В результате происшествия пострадали водитель и семь пассажиров, в том числе один ребёнок. Всего в автобусе находились 25 человек.