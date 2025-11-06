Поезд протаранил пассажирский автобус в Хабаровске, четверо ранены

В Хабаровске пассажирский автобус столкнулся с поездом, пострадали как минимум четыре человека. Авария произошла в микрорайоне Ореховая Сопка, где переезд не оборудован шлагбаумами — там установлены только светофоры.
По предварительным данным, водитель маршрута № 40 выехал на красный сигнал и оказался на путях. После удара автобус отбросило с дороги. В салоне находились семь человек, передает телеграм-канал Amur Mash.
В больницу доставлены женщина и ребёнок, ещё одну пассажирку спасатели пытаются извлечь из салона. Водитель зажат в кабине, его освобождают сотрудники МЧС.
По данным РЕН ТВ, в медучреждение увезли четверых пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняются.
