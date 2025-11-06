Четыре человека госпитализированы после ДТП автобуса с поездом в Хабаровске

Как сообщает телеканал «Губерния», по словам машиниста, водитель автобуса пытался успеть проскочить перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но остановить груженный углем состав настолько быстро не смог. На место выехала аварийная бригада РЖД. Автобус после столкновения с локомотивом повалил опору контактной сети, она под напряжением.