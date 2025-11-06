Четыре человека госпитализированы после ДТП автобуса с поездом в Хабаровске

6 ноября в Хабаровске при столкновении автобуса № 40 с поездом в районе Ореховой сопки пострадали три человека, они госпитализированы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, авария произошла в 12:44 на железнодорожном переезде в районе Кола Бельды 4/3. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал семафора.
— Дорога в месте ДТП перекрыта. В автобусе находилось 3 пассажира и водитель, все доставлены с травмами в медицинские учреждения, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Как сообщает телеканал «Губерния», по словам машиниста, водитель автобуса пытался успеть проскочить перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но остановить груженный углем состав настолько быстро не смог. На место выехала аварийная бригада РЖД. Автобус после столкновения с локомотивом повалил опору контактной сети, она под напряжением.