Еще два аэропорта приостановили свою работу

В аэропортах Оренбурга и Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

План «Ковер» ввели в аэропортах Оренбурга и Уфы.

В аэропортах Оренбурга и Уфы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что меры носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности полетов.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Российские системы ПВО продолжают отражать регулярные атаки противника.

Ранее, подобные меры были приняты в аэропортах Самары, Иваново, Волгоград, Саратов, Пенза, Ульяновск, Ярославль, Краснодар, Владикавказ и Грозный. Кроме того, ограничения ввели в Нижнекамске, передает RT.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
