Последний шанс: как Усольцевы могли выживать 40 дней после пропажи

В Красноярском крае уже больше месяца продолжаются поиски семьи Усольцевых — 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери Арины.
Они пропали 28 сентября, отправившись на прогулку к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье, и с тех пор о них ничего не известно. Следователи, волонтеры и опытные охотники сбились с ног, но дело по-прежнему окутано тайной.
Самое странное, по общему мнению, — это абсолютно бесследное исчезновение трех человек. За все время поисков не было найдено ни единой зацепки: ни обрывка одежды, ни пепелища костра.
В беседе с aif.ru свой взгляд на эту загадочную историю предложил человек, чье мнение основано на уникальном личном опыте — Оджан Наумкин прожил в алтайской тайге 20 лет.
Версия выживания: укрытие и пища.
Отшельник предположил, что у семьи был шанс спастись, если они сумели найти или соорудить укрытие.
«Спрятаться в землянке или пещере могли, особенно если хоть какие-то инструменты есть. Топор, ножовка, верёвки, ещё лучше, если есть гвозди. И если есть, чем разжечь огонь. Тогда выжить можно вполне. Если они набрали с собой всяких круп и сушеных продуктов, может и живут так», — отметил Наумкин.
Это ключевой момент: наличие даже минимального снаряжения могло кардинально изменить ситуацию. Однако с продовольствием, по мнению эксперта, все сложнее. Охота без специального оружия и снаряжения практически невозможна.
Основная надежда в такой ситуации — на растительную пищу, что в условиях сибирской зимы с уже выпавшим снегом является суровым испытанием.
«Взрослые в условиях зимы, а в Сибири сейчас снег, могут не без вреда для здоровья откапывать траву из-под снега и заваривать, питаться берёзовыми и сосновыми почками. Какое-то время так просуществовать можно. Ребёнку это намного сложнее», — с грустью констатировал Наумкин.
Его слова заставляют с новой силой осознать уязвимость пятилетней Арины в таких экстремальных условиях.
Почему их до сих пор не нашли?
Этот вопрос не дает покоя всем, кто следит за поисками. Наумкин предлагает два возможных объяснения.
Во-первых, если бы семья была в состоянии передвигаться, они бы давно вышли к людям.
«Если бы они были живы, они бы за это время выбрались, просто направляясь вниз по течению ручья. Так можно максимум за неделю прийти в какое-нибудь поселение», — уверен он.
Во-вторых, он считает, что, если бы Усольцевы были живы и бродили по тайге, их нашли бы при поиске с воздуха.
«Если их искали с воздуха, то, наверное, не без применения тепловизоров. На фоне снега и холода найти живых людей, мне кажется, не так сложно», — рассуждает отшельник.
Это заявление косвенно указывает на самый печальный исход: либо семья уже не жива, либо они так хорошо укрылись, что техника их не фиксирует.
Кто такой Оджан Наумкин — алтайский «Маугли»?
Почему к мнению этого человека прислушиваются? Его история — это готовый сценарий для фильма. Оджан Наумкин — тот самый «алтайский Маугли», который родился и вырос в глухой тайге.
Его родители сознательно ушли от цивилизации, построив землянку недалеко от курортного города Белокуриха.
Молодой человек получал образование по книгам и радио. Семья вела полностью автономное хозяйство, питаясь с огорода, а Оджан иногда выходил к людям, чтобы продать на рынке собранные грибы и ягоды.
Его уникальное существование в дикой природе прервалось в 2013 году. Вернувшись с рынка, он обнаружил, что родители бесследно исчезли, оставив лишь записку. Он обратился в полицию.
Появление 20-летнего юноши без документов и с невероятной историей жизни вызвало большой общественный резонанс. Спустя три месяца его родители нашлись в Приморье, а сам Оджан принял судьбоносное решение — вернуться в городскую среду.
Его опыт выживания в тайге является абсолютно уникальным и практическим, а не теоретическим.
Ранее юрист Соловьев сообщил, что Усольцевых могут признать умершими до весны 2026 года.