ГП направила в суд дело о хищении из Московского индустриального банка

Генеральная прокуратура России завершила расследование дела о хищении 16 миллиардов 600 миллионов рублей из Московского индустриального банка и направила материалы в суд. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили на сайте ведомства.
Фигурантами дела стали глава компании «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев. Им предъявили обвинения в растрате, незаконных валютных операциях и легализации преступных доходов, совершенных группой лиц в особо крупном размере.
— В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о мошеннических схемах другого чиновника: экс-замминистра обороны Павла Попова задержали в августе 2024-го. Он проходит фигурантом по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов в парке «Патриот». Помимо мошенничества, Попову недавно предъявили новые обвинения в получении взяток в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.
Судебное следствие по этому уголовному делу состоится 11 ноября. Недавно Попова перевели из больницы в Москве, где он находился после операции по удалению одного из позвонков и межпозвоночного диска, в медучреждение при СИЗО «Матросская тишина».