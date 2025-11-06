Блогер из Иркутска, которая оскорбила полицейского, получила приговор. 26 мая 2025 года 35-летняя женщина находилась за рулем «Тойоты Камри» возле Шелеховской районной больницы. В тот момент ее остановил сотрудник ДПС, чтобы проверить документы. Водитель начала снимать разговор с полицейским на камеру. Позже она опубликовала видео в соцсети вместе с оскорбительным комментарием. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— 24 июня во время транспортировки в отдел полиции задержанная проявляла агрессию и провоцировала конфликты. Ее поведение привело к тому, что при посадке в служебную машину, она укусила правоохранителя в обе руки, — уточнили в ведомстве.
Обвиняемая полностью признала вину. Ее признали виновной в применении насилия и оскорблении представителя власти. Суд приговорил блогера к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.