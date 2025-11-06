Ричмонд
В ульяновском аэропорту массово задерживаются рейсы из-за беспилотной опасности

В аэропорту Ульяновска задерживаются четыре рейса из-за введения режима ограничений, связанного с беспилотной опасностью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В аэропорту Ульяновска задерживаются рейсы.

Задержаны рейсы A4 6135 Нижнекамск (Бегишево) — Ульяновск, A4 6136 Ульяновск — Минеральные Воды, FV 6075 Москва (Шереметьево) — Ульяновск и FV 6076 Ульяновск — Москва (Шереметьево), следует из информации на онлайн-табло аэропорта. Ранее сообщалось о введении в аэропорту ограничений на прием и выпуск самолетов.

Аналогичные меры безопасности были введены в аэропортах Самары, Иваново, Волгограда, Саратова, Пензы, Ярославля, Краснодара, Владикавказа и Грозного. Также ограничения действуют в аэропортах Нижнекамска, Оренбурга и Уфы.