Тринадцатый аэропорт с начала ночи ввёл ограничения на полёты

Всего с ночи ограничения ввели в 13 воздушных гаванях России. К утру их сняли в Пензе, Саратове, Самаре и Ульяновске. При этом они продолжают действовать в Волгограде, Краснодаре, Нижнекамске, Владикавказе, Грозном, Иванове и Ярославле.