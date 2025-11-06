Ричмонд
Взрыв на химзаводе в США привел к утечке аммиака

Власти объявили эвакуацию граждан, находящихся в непосредственной близости от предприятия.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Миссисипи произошла чрезвычайная ситуация на химическом заводе компании CF Industries, расположенном недалеко от города Язу-Сити. По предварительным данным, на предприятии прогремел взрыв, в результате которого началась утечка безводного аммиака.

Об инциденте сообщил губернатор штата Тейт Ривз на своей странице в социальной сети X*. Он заявил, что власти предпринимают активные действия в связи с инцидентом.

Объявлена эвакуация для людей в непосредственной близости от завода. Остальным жителям Язу-Сити рекомендуется не выходить из домов. На данный момент сведений о возможных пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о взрыве на заводе по заправке газовых баллонов в иранском городе Шираз.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.