ВС РФ освободили 25 зданий в Купянске, в Волгограде человек погиб от дрона: карта СВО на 6 ноября

Военные группировки войск «Запад» за последние сутки освободили 25 зданий на территории Купянска. При этом под контролем противника остаются приблизительно 130 объектов, отметил командир штурмового подразделения 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки с позывным Лаврик. Так, в западной части города бойцы продвинулись вдоль трех улиц, где освободили 16 строений. В частности, на улице Первой Западной было освобождено девять зданий, на Левадном въезде — четыре объекта, а на Синьковской улице — три дома. Другие подразделения на этом участке фронта также успешно выполняют поставленные задачи, освободив еще девять зданий на территории комбикормового завода.