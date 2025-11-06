Ричмонд
В Эхирит-Булагатском районе подросток пострадал в ДТП из-за пьяного водителя

18-летний автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе 18-летний парень ранее уже привлекавшийся за пьяное вождение, вновь сел за руль в состоянии опьянения. Около 4 утра он, управляя «Toyota Corolla», не справился с управлением и съехал с дороги.

Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал 16-летний пассажир, который был доставлен в больницу. Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови водителя превысил норму в восемь раз.

Уровень алкоголя в крови водителя превысил норму в восемь раз УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

— В сентябре лихач управлял автомобилем без водительских прав, а в апреле скрылся с места ДТП, где пострадал пешеход, — пояснили в УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас в отношении нарушителя могут завести уголовное дело. Также инспекторы по делам несовершеннолетних знают о нахождении подростка в машине во время комендантского часа, родителей пострадавшего могут привлечь к ответственности. Ход проверки контролирует прокуратура.