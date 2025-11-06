Ричмонд
DPA: аэропорт Ганновера приостанавливал работу из-за беспилотника

Неизвестный БПЛА заметили рядом с территорией воздушной гавани.

Источник: Аргументы и факты

Рядом с аэропортом германского Ганновера заметили неизвестный беспилотник, из-за чего его работу приостанавливали на 45 минут, сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Все произошло минувшей ночью, аэропорт не функционировал с 22:00 (00:00 мск) до 22:45 (00:45 мск). Отмечается, что некоторые самолеты пришлось перенаправлять, также бы задержки при взлете и посадке судов.

БПЛА увидел пилот одного из приближавшихся к аэрогавани самолетов. По предварительным данным, беспилотник двигался над находящейся рядом промышленной зоной, уточняет информагентство.

Ранее сообщалось, что неизвестные БПЛА парализовали работу двух самых крупных аэропортов Бельгии — в Брюсселе и Льеже.

