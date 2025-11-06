В Костромской области БПЛА ВСУ атаковали объекты энергетики

«В Волгореченске Костромской области отражена атака беспилотников. Под утро жители города слышали работу защитной системы — прозвучало несколько хлопков», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
Уточняется, что оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Ситников добавил, что электроснабжение не нарушено.
Ранее, 5 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль пострадал мужчина. Кроме того, другие атаки произошли в еще нескольких населенных пунктах: в Грайвороне повреждены забор частного дома и коммерческое здание, а в селе Смородино из-за детонации БПЛА перебило газовую трубу.