Украинские военные начнут переписываться в новом мессенджере

Компания вошла в американско-украинский деловой совет и получила полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения. Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины. Программа устанавливается на устройства на базе Android или iOS, обеспечивая шифрование данных, смену IMEI и MAC-адресов, защиту от взлома, сообщил источник агентства.