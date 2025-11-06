Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми девушка залезла за котом на дерево и застряла наверху

Ей пришлось вызывать спасателей.

Источник: Пермская городская служба спасения

Девушка залезла на дерево, чтобы спасти кота и сама застряла наверху в Перми, сообщает городская служба спасения.

О происшествии ведомство рассказало в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте». По данным муниципальных спасателей, инцидент случился 28 октября. Вечером дежурный ведомства получил сообщение о девушке, которая пыталась спасти с дерева кота. Как оказалось, когда пермячка забралась наверх, она нашла животное, но застряла сама.

На помощь к девушке выехала группа оперативного реагирования № 1. На месте спасатели помогли пермячке спуститься на землю. В ведомстве напомнили жителям Перми, что подъём на дерево без оборудования может быть опасен для человека и призвали избегать таких ситуаций.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о судьбе другого кота, который нуждался в помощи в краевой столице. Днём 22 октября в одном из городских автобусов был найден питомец, сидящий в переноске. Дептранс опубликовал в Сети сообщение о поиске хозяев животного, а когда никто не откликнулся, кота забрал к себе один из водителей.