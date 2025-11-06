В Перми девушка залезла за котом на дерево и застряла наверху

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о судьбе другого кота, который нуждался в помощи в краевой столице. Днём 22 октября в одном из городских автобусов был найден питомец, сидящий в переноске. Дептранс опубликовал в Сети сообщение о поиске хозяев животного, а когда никто не откликнулся, кота забрал к себе один из водителей.