В Перми девушка залезла за котом на дерево и застряла наверху

Девушка залезла на дерево, чтобы спасти кота и сама застряла наверху в Перми, сообщает городская служба спасения.
О происшествии ведомство рассказало в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте». По данным муниципальных спасателей, инцидент случился 28 октября. Вечером дежурный ведомства получил сообщение о девушке, которая пыталась спасти с дерева кота. Как оказалось, когда пермячка забралась наверх, она нашла животное, но застряла сама.
На помощь к девушке выехала группа оперативного реагирования № 1. На месте спасатели помогли пермячке спуститься на землю. В ведомстве напомнили жителям Перми, что подъём на дерево без оборудования может быть опасен для человека и призвали избегать таких ситуаций.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о судьбе другого кота, который нуждался в помощи в краевой столице. Днём 22 октября в одном из городских автобусов был найден питомец, сидящий в переноске. Дептранс опубликовал в Сети сообщение о поиске хозяев животного, а когда никто не откликнулся, кота забрал к себе один из водителей.