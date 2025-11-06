Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту и дерево: водитель скончался

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 6 ноября в Минске автомобиль въехал в осветительную мачту и дерево, водитель скончался на месте происшествия. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: BELTA

По предварительной информации, сегодня около 2.00 50-летний водитель автомобиля Audi на пересечении проспекта Машерова и переулка Канатного выехал за пределы проезжей части и столкнулся с осветительной мачтой и деревом.

Водитель скончался на месте происшествия. Предварительно, мужчине стало плохо во время движения. На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция напомнила, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, следует остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости нужно вызвать скорую медицинскую помощь.