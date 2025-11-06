В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту и дерево: водитель скончался

По предварительной информации, сегодня около 2.00 50-летний водитель автомобиля Audi на пересечении проспекта Машерова и переулка Канатного выехал за пределы проезжей части и столкнулся с осветительной мачтой и деревом.
Водитель скончался на месте происшествия. Предварительно, мужчине стало плохо во время движения. На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напомнила, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, следует остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости нужно вызвать скорую медицинскую помощь.