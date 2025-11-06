Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинск и Магнитогорск не попадет свежий виноград из-за границы

Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область 20 тонн винограда.

Источник: Комсомольская правда

На границе Челябинской области и Казахстана остановили два грузовика с виноградом. Первый вез партию свежих ягод из Китая в Челябинск. Второй, судя по документам, доставлял в Магнитогорск выращенный в Казахстане виноград. В обеих партиях при проверке обнаружили нарушения.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, на ящиках с 19 тоннами винограда недостаточно точно указали место происхождения груза — написали лишь, что виноград выращен в Китае. Но где именно в Китае, осталось загадкой.

А в грузовике с полутора тоннами казахстанского винограда этикетки были лишь на части ящиков.

В итоге до Челябинска и Магнитогорска машины не доехали. Грузовикам пришлось развернуться обратно в Казахстан. Перевозчиков ждут штрафы за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции.