В Челябинск и Магнитогорск не попадет свежий виноград из-за границы

На границе Челябинской области и Казахстана остановили два грузовика с виноградом. Первый вез партию свежих ягод из Китая в Челябинск. Второй, судя по документам, доставлял в Магнитогорск выращенный в Казахстане виноград. В обеих партиях при проверке обнаружили нарушения.