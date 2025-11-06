ВСУ ударили по объектам энергетики в Костромской области

Отмечается, что подача электроэнергии в регионе не прервана. Жертв и пострадавших в результате происшествия не зарегистрировано. Сергей Ситников организовал заседание оперативного штаба. По его словам, все системы жизнеобеспечения области функционируют в обычном режиме без сбоев.