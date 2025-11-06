Выяснилось, кого ФБР считало самым опасным убийцей Америки

В 1961 году снова оказался под арестом за кражу в мебельном магазине. Провёл три года в тюрьме и вышел в 1964 году. Потом много ездил по стране, нигде не задерживаясь. В конце шестидесятых обосновался во Флориде рядом с матерью. Работал санитаром и на кладбище. В тюрьме занялся боксом и научился хорошо драться. Некоторое время участвовал в любительских боях.