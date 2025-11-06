В Хабаровске поезд столкнулся с автобусом на переезде: четверо пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу

В Хабаровске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и железнодорожного состава. Столкновение случилось на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды, пишет «КП-Хабаровск».
Инцидент произошел в 12:44 по местному времени. По предварительной информации, водитель автобуса маршрута № 40 проехал на запрещающий сигнал семафора. В результате транспортное средство столкнулось с тепловозом. В салоне автобуса в момент аварии находились водитель и трое пассажиров, одним из которых был ребенок.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, в результате происшествия пострадали четыре человека. На месте работали спасатели, которые извлекли людей из салона автобуса. Медики провели осмотр пострадавших и госпитализировали их.
На место происшествия также прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Движение в районе железнодорожного переезда было перекрыто. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. В рамках проверки будет дана оценка действиям локомотивной бригады и состоянию железнодорожного переезда на соответствие нормативным требованиям.
