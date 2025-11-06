В Хабаровске поезд столкнулся с автобусом на переезде: четверо пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу

Инцидент произошел в 12:44 по местному времени. По предварительной информации, водитель автобуса маршрута № 40 проехал на запрещающий сигнал семафора. В результате транспортное средство столкнулось с тепловозом. В салоне автобуса в момент аварии находились водитель и трое пассажиров, одним из которых был ребенок.