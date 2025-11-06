В Кургане две иномарки столкнулись в жестком ДТП на перекрестке Гоголя-Савельева. Видео

«ДТП на Гоголя-Савельева примерно в 7:50. Скорая и пожарные быстро приехали», — передает корреспондент. На видео по центру перекрестка находятся две иномарки. Черная Chevrolet без особых повреждений, а у белого авто сильно побит левый бок. Сотрудники скорой увезли пострадавшего мужчину.