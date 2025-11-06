Губернатор Ситников: ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Костромской области

Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского утром 6 ноября атаковали объекты энергоинфраструктуры Волгореченска Костромской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
Он отметил, что местные жители услышали несколько хлопков — это работала защитная система. Сейчас оперативные службы устраняют последствия атаки на объекты энергетической инфраструктуры области.
Ситников добавил также, что налет вражеских дронов не нарушил энергоснабжение региона, пострадавших в результате атаки нет. Губернатор призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников ВСУ, поскольку на них может быть установлена взрывчатка.
Волгоградскую область с вечера 5 ноября 2025 года атакуют беспилотники: ПВО отбивают массированную атаку дронов. Беспилотники ВСУ атаковали высотку на Санаторном, погиб мирный житель.
Накануне в Харьковской области российскими военными был ликвидирован командир расчета ВСУ, координировавший запуски беспилотников по территории Российской Федерации, в частности, по Белгородской области.