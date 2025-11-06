Губернатор Ситников: ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Костромской области

Ситников добавил также, что налет вражеских дронов не нарушил энергоснабжение региона, пострадавших в результате атаки нет. Губернатор призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников ВСУ, поскольку на них может быть установлена взрывчатка.