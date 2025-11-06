Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ситников: ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Костромской области

Власти Костромской области сообщили о налете дронов ВСУ на регион.

Источник: Комсомольская правда

Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского утром 6 ноября атаковали объекты энергоинфраструктуры Волгореченска Костромской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

Он отметил, что местные жители услышали несколько хлопков — это работала защитная система. Сейчас оперативные службы устраняют последствия атаки на объекты энергетической инфраструктуры области.

Ситников добавил также, что налет вражеских дронов не нарушил энергоснабжение региона, пострадавших в результате атаки нет. Губернатор призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников ВСУ, поскольку на них может быть установлена взрывчатка.

Волгоградскую область с вечера 5 ноября 2025 года атакуют беспилотники: ПВО отбивают массированную атаку дронов. Беспилотники ВСУ атаковали высотку на Санаторном, погиб мирный житель.

Накануне в Харьковской области российскими военными был ликвидирован командир расчета ВСУ, координировавший запуски беспилотников по территории Российской Федерации, в частности, по Белгородской области.