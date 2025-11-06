Ричмонд
Продал товар налево: омского менеджера осудили за растрату снегоходов

За хищение вверенного товара менеджер получил условный срок.

Источник: Комсомольская правда

Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу 36-летнего местного жителя. Мужчину осудили за растрату снегоходов.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина работал менеджером по продажам мототехники, и в период с ноября 2024 года по январь 2025-го он продал налево три снегохода. Ущерб, причиненный работодателю, составил более 4 млн рублей.

Сотрудники полиции нашли снегоходы и вернули товар законному владельцу. Вину в совершении преступления обвиняемый полностью признал. С учетом мнения гособвинителя суд приговорил экс-менеджера к трем годам лишения свободы условно.