В ЯНАО приставы препятствовали выплате алиментов несовершеннолетнему

«В период с 2022 года по 2025 год судебными приставами-исполнителями исполнительное производство по взысканию алиментов на ребенка незаконно оканчивалось 13 раз», — сообщили на сайте надзорного ведомства. Из-за действий приставов несовершеннолетний не получал денежные выплаты своевременно и в полном объеме.