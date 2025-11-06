Ричмонд
В Хабаровске поезд столкнулся с пассажирским автобусом

Госпитализированы двое мужчин, женщина и ребенок.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель автобуса проехал на красный свет и врезался в поезд. В автобусе находились три пассажира и сам водитель. Все они получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели и пожарные завершили работы по освобождению пострадавших. Четверо человек — двое мужчин, женщина и ребёнок — доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, надзорных органов и аварийные службы.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль рухнул с путепровода в Симферополе, пробив железнодорожное полотно.