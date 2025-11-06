В Хабаровске поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что водитель автобуса проехал на красный свет и врезался в поезд. В автобусе находились три пассажира и сам водитель. Все они получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели и пожарные завершили работы по освобождению пострадавших. Четверо человек — двое мужчин, женщина и ребёнок — доставлены в медицинские учреждения.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, надзорных органов и аварийные службы.
