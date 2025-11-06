Жителя Пышмы отправили на принудительные работы за долг по алиментам в 1,1 млн

Мужчина перестал участвовать в содержании несовершеннолетнего ребенка еще несколько лет назад. Несмотря на решение суда о взыскании алиментов, он не торопился его исполнять. Сначала к неплательщику применили административную ответственность — назначили 80 часов обязательных работ, но это наказание он так и не отбыл.