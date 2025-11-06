Жителя Пышмы отправили на принудительные работы за долг по алиментам в 1,1 млн

В Пышме суд приговорил 44-летнего местного жителя к семи месяцам принудительных работ за многолетнюю неуплату алиментов. Из его заработка будут удерживать средства на содержание сына 2009 года рождения, а также 5% в государственный бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Мужчина перестал участвовать в содержании несовершеннолетнего ребенка еще несколько лет назад. Несмотря на решение суда о взыскании алиментов, он не торопился его исполнять. Сначала к неплательщику применили административную ответственность — назначили 80 часов обязательных работ, но это наказание он так и не отбыл.
— Отец умышленно, предвидя и желая наступления для своего несовершеннолетнего ребенка неблагоприятных последствий, в виде нарушения прав на получение регулярных платежей, предназначенных для его содержания, каких-либо действенных мер для погашения задолженности не предпринял, — уточнили в ведомстве.
Будучи трудоспособным и не имея медицинских противопоказаний, он не пытался официально трудоустроиться, не обращался в центр занятости. В результате задолженность достигла миллиона и 160 тысяч рублей.
Это привело к возбуждению уголовного дела 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Теперь мужчине предстоит отработать семь месяцев, чтобы хотя бы частично компенсировать накопленный долг перед собственным ребенком.