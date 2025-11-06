Столкновение пассажирского автобуса с поездом произошло в Хабаровске

Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске — в результате аварии пострадали три человека. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале 112.
Инцидент произошел в районе Ореховой сопки. Автобус пытался проехать переезд на красный свет. Ранения получили три человека, в том числе один ребенок, уточнили в публикации.
Кроме того, 31 октября в Ленинском городском округе Московской области грузовой поезд столкнулся на переезде с легковым автомобилем. В результате аварии пострадал семилетний ребенок — его госпитализировали.