Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в производственном здании произошёл в Новосибирской области

Возгорание произошло на площади 600 кв. метров в производственном здании города Бердск.

Источник: Аргументы и факты

Пожар в одном из производственных зданий произошёл в Бердске Новосибирской области. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По предварительной информации, пожар возник в производственном по улице Линейная, 5.

11 человек эвакуировались самостоятельно. В тушении возгорания участвуют четыре пожарных расчета. Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лиц после трагического пожара дома в Сургуте, в котором погибли семь человек.