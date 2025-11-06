Пожар в производственном здании произошёл в Новосибирской области

Пожар в одном из производственных зданий произошёл в Бердске Новосибирской области. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
По предварительной информации, пожар возник в производственном по улице Линейная, 5.
11 человек эвакуировались самостоятельно. В тушении возгорания участвуют четыре пожарных расчета. Пострадавших и погибших нет.
Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лиц после трагического пожара дома в Сургуте, в котором погибли семь человек.