В Пермском крае сотрудница военкомата оформила фиктивный брак с участником СВО

Прокуратура Чердынского района Пермского края обнаружила, что работница местного военкомата и военнослужащий, принимавший участие в СВО, зарегистрировали брак, который оказался фиктивным.
Как установили сотрудники прокуратуры, супруги не проживали вместе, не вели общее хозяйство и не планировали создавать семью или заводить детей. Целью заключения брака было получение личных выгод и льгот, связанных с официальной регистрацией отношений.
По итогам проверки прокуратура направила в суд иск о признании брака недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора: союз признан фиктивным, а запись о его регистрации аннулирована. Решение пока не вступило в законную силу.
При использовании информации необходимо указывать ссылку на Единый портал прокуратуры Российской Федерации.