Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае сотрудница военкомата оформила фиктивный брак с участником СВО

Супруги не проживали вместе, не вели общее хозяйство и не планировали создавать семью.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Чердынского района Пермского края обнаружила, что работница местного военкомата и военнослужащий, принимавший участие в СВО, зарегистрировали брак, который оказался фиктивным.

Как установили сотрудники прокуратуры, супруги не проживали вместе, не вели общее хозяйство и не планировали создавать семью или заводить детей. Целью заключения брака было получение личных выгод и льгот, связанных с официальной регистрацией отношений.

По итогам проверки прокуратура направила в суд иск о признании брака недействительным. Суд удовлетворил требования прокурора: союз признан фиктивным, а запись о его регистрации аннулирована. Решение пока не вступило в законную силу.

При использовании информации необходимо указывать ссылку на Единый портал прокуратуры Российской Федерации.