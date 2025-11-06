Ричмонд
Сотрудника тюменской колонии поймали с наркотиками для заключенного

Сотрудник исправительной колонии в Ишиме (Тюменская область) попытался пронести наркотики для заключенного, который пообещал ему 15 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Запрещенку сотрудник попытался пронести на территорию колонии.

«Осужденный, находясь в исправительной колонии № 6, обратился с просьбой к младшему инспектору, чтобы тот, используя служебное положение, принес ему наркотики. За услугу было обещано 15 000 рублей. Сотрудник согласился», — рассказали в пресс-службе.

Инспектора с наркотиками задержали работники отдела собственной безопасности тюменского УФСИН. В отношении мужчины возбудили уголовные дела за совершение особо тяжкого и тяжкого преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а также против государственной власти и интересов государственной службы. В настоящее время фигурант находится под домашним арестом.