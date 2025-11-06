Сотрудника тюменской колонии поймали с наркотиками для заключенного

Инспектора с наркотиками задержали работники отдела собственной безопасности тюменского УФСИН. В отношении мужчины возбудили уголовные дела за совершение особо тяжкого и тяжкого преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а также против государственной власти и интересов государственной службы. В настоящее время фигурант находится под домашним арестом.