Крупный ночной пожар в ЯНАО проверит прокуратура

В ночь 6 ноября произошел крупный пожар в частном доме на переулке Васильковом в Лабытнанги. Пожар распространился на территории 100 квадратных метров. Один человек смог самостоятельно эвакуироваться. Информация о пострадавших и погибших не поступала.