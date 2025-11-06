Ричмонд
Крупный ночной пожар в ЯНАО проверит прокуратура

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа организовала проверку ночного пожара в жилом доме в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокуратура округа проводит доследственную проверку.

«В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. В настоящее время начата доследственная проверка, за ходом и результатами которой установлен контроль.

В ночь 6 ноября произошел крупный пожар в частном доме на переулке Васильковом в Лабытнанги. Пожар распространился на территории 100 квадратных метров. Один человек смог самостоятельно эвакуироваться. Информация о пострадавших и погибших не поступала.