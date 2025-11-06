Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался состоянием разрушающегося дома на Эльмаше

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовному делу о плохом содержании многоквартирного дома в Екатеринбурге в переулке Замятина, передает информационный центр СКР.

Источник: Коммерсантъ

По данным одного из Telegram-каналов, здание, построенное в 1962 году, долгое время находится в состоянии, которое непригодно для проживания: конструкции разрушаются, инженерные системы неисправны, подвал затоплен сточными водами. В ноябре в одной из квартир обрушились межэтажные перекрытия, но обошлось без пострадавших. Жители многократно обращались в органы власти, но безрезультатно. Ремонтные работы проводятся, но некачественно.

Напомним, в сентябре прокуратура Кушвы (Свердловская область) организовала проверку после обрушения перекрытия на потолке в двухэтажном многоквартирном доме по адресу ул. Рабочая, 66.