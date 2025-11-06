Бастрыкин заинтересовался состоянием разрушающегося дома на Эльмаше

По данным одного из Telegram-каналов, здание, построенное в 1962 году, долгое время находится в состоянии, которое непригодно для проживания: конструкции разрушаются, инженерные системы неисправны, подвал затоплен сточными водами. В ноябре в одной из квартир обрушились межэтажные перекрытия, но обошлось без пострадавших. Жители многократно обращались в органы власти, но безрезультатно. Ремонтные работы проводятся, но некачественно.