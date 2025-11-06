Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выехал на место аварии автобуса с поездом

Сегодня на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды столкнулись тепловоз с пассажирским автобусом маршрута № 40. Пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в ближайшие больницы.