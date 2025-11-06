Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выехал на место аварии автобуса с поездом

Сегодня на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды столкнулись тепловоз с пассажирским автобусом маршрута № 40. Пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в ближайшие больницы.

Сегодня на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды столкнулись тепловоз с пассажирским автобусом маршрута № 40. Пострадали 4 человека, в том числе 1 ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в ближайшие больницы.