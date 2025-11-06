Десятки авиарейсов отменили во Вьетнам из-за приближающегося тайфуна

На Филиппинах в результате последствий тайфуна «Калмаэги» погибли свыше 140 человек, а более 400 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В 53 населенных пунктах объявлен режим чрезвычайного положения, сообщили в Управлении гражданской обороны Филиппин.