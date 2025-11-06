Минобороны: 75 украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на четверг, 6 ноября, перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Больше всего целей было зафиксировано над Волгоградской областью — 49. Кроме того, дежурные расчеты ПВО сбили семь дронов над Крымом, шесть — над Воронежской областью и четыре — над Ростовской.
Также по одному беспилотнику были уничтожены в Белгородской, Орловской, Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях, передает Telegram-канал МО РФ.
В ночь с 5 на 6 ноября в Волгоградской области в результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. На балконах дома и в окнах близлежащих зданий выбиты стекла. В результате падения обломков также произошло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе, которое оперативно тушат пожарные службы.
4 ноября украинский беспилотник атаковал мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск. На видео, опубликованном в Сети, видно, как мужчина стоит на дороге и крестится, а рядом с ним зависает дрон. Через несколько секунд беспилотник направляется прямо на человека и взрывается.