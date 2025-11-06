В Перми 39-летний курьер за полгода похитил у людей больше 150 заказов

Как рассказывает региональное ГУ МВД, преступную схему мужчина начал воплощать в октябре 2024 года. Житель Дзержинского района устроился на подработку курьером в службу доставки. Тогда же мужчина начал присваивать заказы людей, которые доверяли ему. В один момент работодатель обратил внимание на пропажу и заблокировал рабочий аккаунт пермяка.