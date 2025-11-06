В Перми 39-летний курьер за полгода похитил у людей больше 150 заказов

Курьер из Перми в возрасте 39-ти лет за полгода похитил у людей больше 150 заказов, сообщает краевая полиция.
Как рассказывает региональное ГУ МВД, преступную схему мужчина начал воплощать в октябре 2024 года. Житель Дзержинского района устроился на подработку курьером в службу доставки. Тогда же мужчина начал присваивать заказы людей, которые доверяли ему. В один момент работодатель обратил внимание на пропажу и заблокировал рабочий аккаунт пермяка.
Тем не менее, для мужчины это не стало проблемой и он продолжил преступную деятельность до марта 2025 года.
«Это не остановило мужчину, и тогда он начал создавать новые аккаунты, используя вымышленные анкетные данные, и продолжать свою преступную деятельность. В общей сложности, подозреваемый не довёз до клиентов 158 оплаченных заказов на общую сумму свыше 360 тысяч рублей», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Ущерб, который причинил мужчина, квалифицируется как особо крупный материальный ущерб. В отношении пермяка 1986 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Сам курьер был задержан сотрудниками уголовного розыска.