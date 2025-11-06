В Чехове полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с сотрудниками из УНК ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России «Чеховский» задержали двоих москвичей, подозреваемых в незаконном обороте психотропных веществ. В ходе обыска было обнаружено и изъято 11 килограммов произведенного амфетамина. Следственным отделом ОМВД в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.