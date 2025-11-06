Взрыв прогремел на химзаводе в Миссисипи: власти приняли решение об эвакуации из-за утечки аммиака

Мощный взрыв произошел на заводе компании CF Industries в американском штате Миссисипи. Об этом сообщило издание Mississippi Free Press со ссылкой на официальные данные.
Инцидент произошел на предприятии, расположенном к северу от города Язу-Сити. Взрыв прогремел 5 ноября около 16:25 по местному времени, что соответствует 01:25 московского времени 6 ноября. По данным властей, на месте происшествия продолжается утечка безводного аммиака.
Губернатор штата Тейт Ривз проинформировал, что по предварительным данным взрыв стал причиной химической утечки. На текущий момент информация о погибших и пострадавших в результате инцидента отсутствует.
В публикации были показаны кадры с места событий, где виден столб желтого дыма, поднимающийся над территорией завода. Предприятие специализируется на производстве продукции на основе водорода и азота, включая аммиак и различные удобрения.
Власти распорядились о введении режима эвакуации для жителей двух улиц, а также расположенных на них предприятий. Большинству остальных местных жителей рекомендовано оставаться в своих домах.
Представители компании CF Industries заявили, что все сотрудники и подрядчики, находившиеся на территории завода во время происшествия, были успешно эвакуированы и находятся в безопасности.
Прежде на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошла серьезная авария. В результате взрыва было частично разрушено здание цеха водоочистки.