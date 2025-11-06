Взрыв прогремел на химзаводе в Миссисипи: власти приняли решение об эвакуации из-за утечки аммиака

Инцидент произошел на предприятии, расположенном к северу от города Язу-Сити. Взрыв прогремел 5 ноября около 16:25 по местному времени, что соответствует 01:25 московского времени 6 ноября. По данным властей, на месте происшествия продолжается утечка безводного аммиака.