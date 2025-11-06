Агенты СБУ планировали посещать суд по убийству генерала Кириллова для терактов

«Имеются сведения о том, что лицами, не согласными с проведением СВО, при поддержке СБУ планируются посещения судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, а также призывами к совершению преступлений в отношении состава суда, а также с целью получения информации об объеме установленных по делу обстоятельств для дальнейшей передачи сведений СБУ для использования в подготовке новых террористических актов», — сказано в документе.