«Имеются сведения о том, что лицами, не согласными с проведением СВО, при поддержке СБУ планируются посещения судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах, а также призывами к совершению преступлений в отношении состава суда, а также с целью получения информации об объеме установленных по делу обстоятельств для дальнейшей передачи сведений СБУ для использования в подготовке новых террористических актов», — сказано в документе.
Агенты СБУ планировали посещать суд по убийству генерала Кириллова для терактов
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Агенты СБУ собирались поcещать процесс по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова для подготовки новых терактов. Об этом сказано в письме, которое поступило Второй западный окружной военный суд из МВД РФ и с текстом которого ознакомился ТАСС.
