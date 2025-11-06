Жительница Башкирии погибла в ДТП

В Ишимбайском районе Башкирии сотрудники ГАИ устанавливают детали аварии, в которой погиб человек.
По имеющейся информации, трагедия произошла 5 ноября примерно в 17:20 на 16-м километре трассы Ишимбай — Верхотор. Мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения, находился за рулем автомобиля «Шевроле Круз», когда не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и перевернулась.
Находившаяся в салоне пассажирка была доставлена в больницу с травмами, однако спасти ее не удалось: позже она умерла в реанимационном отделении.
По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.