Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии погибла в ДТП

Авария под Ишимбаем унесла жизнь пассажирки.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии сотрудники ГАИ устанавливают детали аварии, в которой погиб человек.

По имеющейся информации, трагедия произошла 5 ноября примерно в 17:20 на 16-м километре трассы Ишимбай — Верхотор. Мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения, находился за рулем автомобиля «Шевроле Круз», когда не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и перевернулась.

Находившаяся в салоне пассажирка была доставлена в больницу с травмами, однако спасти ее не удалось: позже она умерла в реанимационном отделении.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.