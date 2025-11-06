Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 75 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Российские военные отбили атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 75 дронов ВСУ за ночь 6 ноября над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

Так, 49 беспилотников ликвидировали в Волгоградской области, семь на Крымском полуострове, четыре — над территорией Ростовской области, три — в Белгородской области, два — над территорией Орловской области. По одному беспилотнику российские военные ликвидировали в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского утром 6 ноября атаковали объекты энергоинфраструктуры Волгореченска Костромской области.

Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали высотку на Санаторном в Волгограде. В результате погиб мирный житель.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше