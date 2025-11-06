Силы ПВО уничтожили 75 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 75 дронов ВСУ за ночь 6 ноября над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, 49 беспилотников ликвидировали в Волгоградской области, семь на Крымском полуострове, четыре — над территорией Ростовской области, три — в Белгородской области, два — над территорией Орловской области. По одному беспилотнику российские военные ликвидировали в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.
Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского утром 6 ноября атаковали объекты энергоинфраструктуры Волгореченска Костромской области.
Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали высотку на Санаторном в Волгограде. В результате погиб мирный житель.