Чиновники взялись за мошенников, которые разводят узбекистанцев, маскируясь под Uzum nasiya

Vaib.uz (Узбекистан. 6 ноября). В последнее время в Узбекистане заметно выросло число жалоб от граждан, которых пытаются обмануть мошенники, представляющиеся сотрудниками популярного сервиса рассрочки Uzum nasiya. Об этом официально сообщил Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.

Источник: Vaib.Uz

По данным ведомства, мошенники звонят с номера «****21242» и рассказывают доверчивым гражданам историю о некой акции, в рамках которой человек якобы выиграл бытовую технику. Для получения «приза» мошенники просят пройти идентификацию — назвать присланный на телефон SMS-код. На деле, по словам пострадавших, под этим предлогом на их имя оформляются договоры рассрочки, а никакой товар не поставляется. Количество подобных жалоб постоянно растёт.

Чтобы прекратить этот беспредел, Комитет по конкуренции направил официальные обращения в компании Shaffof-Moliya, Uzum Market и Центральный банк. Цель — предотвратить предоставление финансовых услуг мошенническим путём, повысить безопасность информационных систем, устранить обнаруженные уязвимости и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Власти настоятельно рекомендуют гражданам:

Не доверяйте сомнительным звонкам, даже если собеседник представляется сотрудником известной компании!

Никогда не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные, SMS-коды или любые другие сведения для идентификации.

Перед регистрацией на новых платформах обязательно проверяйте их надёжность и репутацию.