Чиновники взялись за мошенников, которые разводят узбекистанцев, маскируясь под Uzum nasiya

По данным ведомства, мошенники звонят с номера «****21242» и рассказывают доверчивым гражданам историю о некой акции, в рамках которой человек якобы выиграл бытовую технику. Для получения «приза» мошенники просят пройти идентификацию — назвать присланный на телефон SMS-код. На деле, по словам пострадавших, под этим предлогом на их имя оформляются договоры рассрочки, а никакой товар не поставляется. Количество подобных жалоб постоянно растёт.