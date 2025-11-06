Чиновники взялись за мошенников, которые разводят узбекистанцев, маскируясь под Uzum nasiya

По данным ведомства, мошенники звонят с номера «****21242» и рассказывают доверчивым гражданам историю о некой акции, в рамках которой человек якобы выиграл бытовую технику. Для получения «приза» мошенники просят пройти идентификацию — назвать присланный на телефон SMS-код. На деле, по словам пострадавших, под этим предлогом на их имя оформляются договоры рассрочки, а никакой товар не поставляется. Количество подобных жалоб постоянно растёт.
Чтобы прекратить этот беспредел, Комитет по конкуренции направил официальные обращения в компании Shaffof-Moliya, Uzum Market и Центральный банк. Цель — предотвратить предоставление финансовых услуг мошенническим путём, повысить безопасность информационных систем, устранить обнаруженные уязвимости и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
Власти настоятельно рекомендуют гражданам:
Не доверяйте сомнительным звонкам, даже если собеседник представляется сотрудником известной компании!
Никогда не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные, SMS-коды или любые другие сведения для идентификации.
Перед регистрацией на новых платформах обязательно проверяйте их надёжность и репутацию.