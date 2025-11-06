Суд в Перми удовлетворил иски к «Хлебнице» на 1,3 млн рублей

В начале января 2025 года суды по требованию Роспотребнадзора приостановили работу пекарни «Хлебница» в нескольких районах Перми из-за массового отравления граждан. Более чем у 80 человек были выявлены энтерит и сальмонеллез. В отношении предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительного директора сети Ксении Троицкой были возбуждены уголовные дела.