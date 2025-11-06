Ричмонд
Суд в Перми удовлетворил иски к «Хлебнице» на 1,3 млн рублей

В Перми суд удовлетворил десять исковых заявлений к сети пекарен «Хлебница» на общую сумму 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Источник: 2Gis

Всего в суд поступило 29 исков от покупателей. Ранее по 13 делам были заключены мировые соглашения, включая шесть апелляционных — на 1,02 млн руб. Еще пять решений находятся в процессе обжалования в Пермском краевом суде.

В начале января 2025 года суды по требованию Роспотребнадзора приостановили работу пекарни «Хлебница» в нескольких районах Перми из-за массового отравления граждан. Более чем у 80 человек были выявлены энтерит и сальмонеллез. В отношении предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительного директора сети Ксении Троицкой были возбуждены уголовные дела.